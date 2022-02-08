Üye Girişi
Son dakika haberi: SÜLEYMANİYE CAMİİ'NİN YANINDA YÜKSELEN İNŞAAT MÜHÜRLENDİ - Son Dakika

Son dakika haberi: SÜLEYMANİYE CAMİİ'NİN YANINDA YÜKSELEN İNŞAAT MÜHÜRLENDİ

08.02.2022 17:15

Edinilen son dakika gelişmesine göre SÜLEYMANİYE Camii'nin siluetini bozduğu gerekçesiyle tartışmalara neden olan inşaat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından mühürlendi.

SÜLEYMANİYE Camii'nin siluetini bozduğu gerekçesiyle tartışmalara neden olan inşaat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından mühürlendi.

Süleymaniye Camii'nin yanında yapımı devam eden yurt inşaatını mühürlemek için İBB ekipleri saat 16.00'da buraya geldi.

İlçe belediyesine verilen 3 günlük sürenin dolduğu belirtilerek inşaat mühürlendi. İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten, "Kurulun onayladığı bir süreç söz konusu ancak dosyayı incelediğimizde projenin imar planı koşullarına uygun olmadığını ve İBB tarafından onaylanmamış bir proje olmadığını gördük. Müdahale etmek zorunda kaldık" dedi.

"BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ ENCÜMEN KARARIYLA YÜRÜYECEK"

Gülten, "Perşembe günü Fatih Belediyesi'ne yazı yazarak inşaatın 3 iş günü içerisinde gerekli işlemlerin yapılmasını istedik. Bugüne kadar bir işlem yapılmadı. Dolayısıyla yetkimizi kullanarak inşaatı durdurduk. Bundan sonraki süreç encümen kararıyla yürüyecek. İlgilerine 1 ay süre vereceğiz. Gerekli yasal koşulların mevzuata uygun hale getirilmesini talep edeceğiz. Ruhsatlı ama ruhsatın verilme koşulları oluşmuş bir inşaat değil. İnşaat durdu. Bu işlemin yapılması gerekiyordu. Kamuoyunun rahatlatılması da gerekiyordu" diye konuştu.

VAKIF AÇIKLAMA YAPTI

Tartışmalarla ilgili İlim Yayma Vakfı'ndan yapılan açıklamada ise, "Süleymaniye'nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye'nin siluetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz" denilmişti.

Son dakika haberi: SÜLEYMANİYE CAMİİ'NİN YANINDA YÜKSELEN İNŞAAT MÜHÜRLENDİ
Son dakika haberi: SÜLEYMANİYE CAMİİ'NİN YANINDA YÜKSELEN İNŞAAT MÜHÜRLENDİ
Son dakika haberi: SÜLEYMANİYE CAMİİ'NİN YANINDA YÜKSELEN İNŞAAT MÜHÜRLENDİ
Son dakika haberi: SÜLEYMANİYE CAMİİ'NİN YANINDA YÜKSELEN İNŞAAT MÜHÜRLENDİ
Son dakika haberi: SÜLEYMANİYE CAMİİ'NİN YANINDA YÜKSELEN İNŞAAT MÜHÜRLENDİ

YORUMLAR
500

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Süleymaniye Camii, İstanbul, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: SÜLEYMANİYE CAMİİ'NİN YANINDA YÜKSELEN İNŞAAT MÜHÜRLENDİ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:58 Hasta ziyaretinde silahlı kavga! O anlar saniye saniye kamerada
17:51 Başakşehir transferde çıtayı arşa taşıdı! Yıldız futbolcular resmi imzayı attı
17:39 Oturuşuyla dikkat çeken Fransız gazeteci Putin'i kızdırdı: Bu savaşı istiyor musun?
17:37 Fantezi hevesi canından etti! Annesi acı haberi alınca yıkıldı
17:36 Son Dakika: Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi örgüt üyeliği ve tasarlayarak öldürme suçlarından tutuklandı
17:19 Fenerbahçe'yle ipleri tamamen kopardı! Mesut Özil, şaşırtan teklife "Evet" diyebilir
17:18 Artvin'de feci kaza! Kamyonet uçuruma yuvarlandı, 2 kişi hayatını kaybetti
17:03 Süleymaniye Camii'nin siluetini bozuyordu! O inşaat durdurulup, mühürlendi
16:58 AK Partili vekil, Cübbeli Ahmet Hocayı Diyanet İşleri Başkanı'na şikayet etti
16:43 Gaziantep, Kasımpaşa'ya fırsat vermedi! Erol Bulut'un öğrencileri, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 18:04:38. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: SÜLEYMANİYE CAMİİ'NİN YANINDA YÜKSELEN İNŞAAT MÜHÜRLENDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement