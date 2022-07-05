Son dakika haberleri! Sultanbeyli'de bir otomobilden taksi durağına silahla ateş açıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Sultanbeyli'de bir otomobilden taksi durağına silahla ateş açıldı

05.07.2022 04:59
Son dakika haberleri! Sultanbeyli'de bir otomobilden taksi durağına silahla ateş açıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sultanbeyli'de kapalı taksi durağına otomobille gelen saldırganlar silahla ateş edip olay yerinden kaçtı.

Sultanbeyli'de kapalı taksi durağına otomobille gelen saldırganlar silahla ateş edip olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Akdeniz Caddesi'ndeki taksi durağına otomobille gelen saldırganlar, silahla ateş açtı.

Saldırganlar, geldikleri otomobille kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırı sırasında taksi durağının kapalı olduğu anlaşılırken caddeyi güvenlik şeridiyle kapatan ekipler, olay yerindeki çok sayıda boş kovanları topladı.

Saldırganların kimlik tespiti ve yakalanmaları için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: AA

Hamidiye, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Sultanbeyli'de bir otomobilden taksi durağına silahla ateş açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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