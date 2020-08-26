Son dakika haberleri | TAKSİM MEYDANI'NDA KALABALIK TURİST GRUBU... MASKE VE SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI
Son dakika haberi: KORONAVİRÜS sürecinde tarihinin en boş günlerini yaşayan Taksim Meydanı yavaş yavaş hareketlenmeye başladı.
KORONAVİRÜS sürecinde tarihinin en boş günlerini yaşayan Taksim Meydanı yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Uzun bir aranın ardından Taksim Meydanı'na da ilk defa kalabalık turist grubu geldi. Bir tur firması ile gelen ve çoğunluğu Sırbistan uyruklu olduğu öğrenilen 40 kişilik grup, meydanda toplu fotoğraf çektirdi. Turistlerin çoğunun maske takmadığı, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü. Taksim Meydanı'nda bol bol selfie çeken grup, daha sonra İstiklal Caddesi'nde alışverişe çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 12:35
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | TAKSİM MEYDANI'NDA KALABALIK TURİST GRUBU... MASKE VE SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Süper Lig'de 2020/21 sezonu planlaması netleşti! Toplam 9 hafta, hafta içi oynanacak Yakınlarının 4 gündür haber alamadığı kadın, evinde ölü bulundu Başına gelmeyen kalmadı! Motosikleti devrildi, hastaneye götürülürken de ambulans kaza yaptı Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı Ukrayna, vaka sayısının artması üzerine yabancılara sınırlarını yeniden kapatma kararı aldı FIFA, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları için anket başlattı Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu Koronavirüsü ciddiye almıyordu, hastalığa yakalanınca çektiği video ile uyardı: Nefes alamıyordum, dikkat edin Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi Messi'ye forma giydiren Bursaspor'dan esprili mesaj: Seni bekliyoruz Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gündemindeki Kalinic ile ilgileniyor İşte Musa Orhan'ın tahliyesinin gerekçesi! Mahkeme "Kızın rızası var" diyor Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi