KORONAVİRÜS sürecinde tarihinin en boş günlerini yaşayan Taksim Meydanı yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Uzun bir aranın ardından Taksim Meydanı'na da ilk defa kalabalık turist grubu geldi. Bir tur firması ile gelen ve çoğunluğu Sırbistan uyruklu olduğu öğrenilen 40 kişilik grup, meydanda toplu fotoğraf çektirdi. Turistlerin çoğunun maske takmadığı, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü. Taksim Meydanı'nda bol bol selfie çeken grup, daha sonra İstiklal Caddesi'nde alışverişe çıktı.