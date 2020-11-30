Tartıştığı eniştesini silahla vurarak öldürdü - Son Dakika

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Ortaköy köyünde yaşanan bir kişi, tartıştığı eniştesini silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli şahıs, jandarmaya teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü'de Ortaköy köyünde gece geç saatlerde meydana gelen olayda akraba oldukları öğrenilen iki kişi henüz bilinmeyen bir nedenle köy meydanında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan H.B., yanında bulunan silahla 40 yaşındaki eniştesi Hayri Mis'e ateş etti. Hayri Mis, vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatı kaybetti. Olayın ardan bir kaç saat sonra zanlı H.B., jandarmaya teslim oldu.

(İHA)