Merkez Bankası (TCMB) önceki hafta yapılan 200 bazpuanlık faiz artırımından bu yana geleneksel yöntemle açtığı dördüncü repo ihalesinde ortalama basit faiz, Çarşamba günü düzenlenen ihalede oluşan yüzde 12.91'den yüzde 13.15'e yükseldi.

Böylece, ihalede Çarşamba günü 43 baz puan yükselen ortalama basit faiz bugün 24 baz puan yükselmiş oldu. TCMB'nin geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz, Salı günü de yüzde 12.48 düzeyindeydi.