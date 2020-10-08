Merkez Bankası (TCMB) önceki hafta yapılan 200 bazpuanlık faiz artırımından bu yana geleneksel yöntemle açtığı dördüncü repo ihalesinde ortalama basit faiz, Çarşamba günü düzenlenen ihalede oluşan yüzde 12.91'den yüzde 13.15'e yükseldi.
Böylece, ihalede Çarşamba günü 43 baz puan yükselen ortalama basit faiz bugün 24 baz puan yükselmiş oldu. TCMB'nin geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz, Salı günü de yüzde 12.48 düzeyindeydi.TCMB'nin 10 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 5 Kasım vadeli repo ihalesine 36.75 milyar lira teklif geldi.TCMB önceki hafta Perşembe günü düzenlenen Para Politikası Kurulu'ndaki faiz artırımından bu yana yalnızca bir kez, son faiz artırımında 200 baz puan artışla yüzde 10.25'e yükselen politika faizinden miktar yöntemiyle repo ihalesi açtı ve 5.0 milyar lira verdi.
- Kaynak: DHA
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