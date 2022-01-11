Üye Girişi
Son dakika haberleri | TDT Genel Sekreteri Amreyev, dışişleri bakanları toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri | TDT Genel Sekreteri Amreyev, dışişleri bakanları toplantısında konuştu Açıklaması

11.01.2022 12:55
Son dakika haberleri | TDT Genel Sekreteri Amreyev, dışişleri bakanları toplantısında konuştu Açıklaması

Son dakika haberlerine göre Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Kazakistan'ın istikrarı ve refahının Türk dünyasının geri kalanının refahının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Kazakistan'ın istikrarı ve refahının Türk dünyasının geri kalanının refahının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Amreyev, Kazakistan gündemiyle çevrim içi olarak düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katıldı.

TDT Sekreterliği olarak ilk günden bu yana Kazakistan'daki gelişmeleri takip ettiklerini belirten Amreyev, üye ve gözlemci ülkeler arasında koordinasyonu sağlamak için de her türlü çabayı gösterdiklerini ifade etti.

Üye devletler adına açıklama yaparak Kazakistan'da barış ve istikrara verilen önemi vurguladıklarını söyleyen Amreyev, açıklamada ayrıca kardeş Kazak halkının akıl ve arzusuyla, Kazak makamlarının ülkede sükuneti ve düzeni yeniden tesis edeceğine ilişkin inançlarını dile getirdiklerine işaret etti.

Kazakistan'ın Türk dünyası için önemine vurgu yapan Amreyev, "Kazak toprakları tüm Türklerin ana vatanıdır ve bu nedenle Kazakistan'ın istikrarı ve refahı, Türk dünyasının geri kalanının refahının ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

"Bütün Kazakistan hedefti"

Amreyev, Kazakistan'ın, Almatı ve diğer şehirlerde aşırı güçlerin şiddet ve yasa dışı eylemleri sonucu modern tarihinin en kritik zamanını yaşadığını dile getirerek şunları söyledi:

"Bütün Kazakistan hedefti. Kazakistan'ın bağımsızlığı ve egemenliği hedef alındı. Bu nedenle bu kardeş ülkenin liderliği, özellikle Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bu yıkıcı eylemleri durdurmak ve düzenin ve hukukun kırmızı çizgisini aşanlara karşı gerekli önlemleri almak için acı ama anlaşılır kararlar almaya zorlandı. Bu nedenle Kazak makamlarının yanında durmalı ve Kazakistan'ın meşru liderliğine kesin desteğimizi vermeliyiz."

Amreyev, Kazakistan'da yaşanan son gelişmelerin Türk dünyasındaki güvenlik iş birliğini artırmanın önemini bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çekerek sekreterlik olarak üye ve gözlemci ülkelerin çabalarını koordine etmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Olaylarda yakınlarını kaybeden ailelere taziyelerini ileten ve yaralılara acil şifa dileyen Amreyev, Kazakistan'ın bu zor günleri bir an önce atlatacağını ve ilerleyişine hız kesmeden devam edeceğini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500

Baghdad Amreyev, Kazakistan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | TDT Genel Sekreteri Amreyev, dışişleri bakanları toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


Türk futbolundan bir Ahmet Çalık geçti! G.Birliği'nde başlayan kariyerin kazayla son bulan hikayesi Türk futbolundan bir Ahmet Çalık geçti! G.Birliği'nde başlayan kariyerin kazayla son bulan hikayesi         
12:57
Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı         
12:55
Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş         
12:10
Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek? Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek?         
12:08
Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek         
11:18
Trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı Trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı         
11:15
Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak         
10:42
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32
Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı         
21:50
Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı         
18:26

Son Dakika Haberleri
12:57 Türk futbolundan bir Ahmet Çalık geçti! G.Birliği'nde başlayan kariyerin kazayla son bulan hikayesi
12:55 Rekabet Kurumu Başkan'ndan zincir marketlere ceza nedenine ilişkin açıklama: Amaç, fiyat geçişlerini birlikte sağlamak
12:55 Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı
12:40 Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan ile ortak görüş: Reformlar desteklenmeli!
12:38 Aralarında doktor, polis bile var! Çocuklara ait müstehcen görüntü paylaştılar
12:33 Yasa boğan kazanın detayları ortaya çıktı! Ailesine veda edip antrenman için yola çıkmış
12:31 Yasağa rağmen avlanıp, sosyal medyada paylaştı; cezadan kaçamadı
12:27 Dedesiyle ekmek almaya giderken arabanın altında kalmıştı! Sürücünün ifadesini duyanlar kulaklarına inanamadı
12:24 Ahmet Çalık'ın eski paylaşımı gündeme düştü: Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz
12:07 Bir dönemin en ünlü cinsel içerikli film yıldızıydı! Artık eski halinden eser yok
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 13:03:40. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | TDT Genel Sekreteri Amreyev, dışişleri bakanları toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement