İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ticaretinin önlenmesi çalışmaları kapsamında Cumhuriyet ve Atatürk mahallelerinde bir dernek, bir ev ve bir araçta arama yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Tekirdağ'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

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