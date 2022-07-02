Son dakika haberleri! Tekirdağ'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Tekirdağ'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 zanlı yakalandı

02.07.2022 12:04
Son dakika haberleri! Tekirdağ'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Son dakika gündem haberi: Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ticaretinin önlenmesi çalışmaları kapsamında Cumhuriyet ve Atatürk mahallelerinde bir dernek, bir ev ve bir araçta arama yaptı.

Aramalarda, 7 tabanca, 4 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 9 milimetre 601 tabanca fişeği, 104 av tüfeği fişeği ve 11 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.L. ve A.V'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Tekirdağ'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Tekirdağ'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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