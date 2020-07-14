Son dakika haberleri... Tire'de makilik yangınına giden arazöz devrildi: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

İZMİR'in Tire ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı. Alevlere müdahale için bölgeye gidilen arazözün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Tire'ye bağlı Çayırlı Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlanırken, Bayındır Orman İşletme Şefliği'ne ait arazöz de bölgeye takviye olarak gönderildi. Bayındır'dan sevk edilen arazöz, onarım çalışması yapılan Selçuk- Tire yolu Büyükkale mevkisinde devrildi. Kazada ormancılardan Nurullah Akbaş ile Ali Yılmaz yaşamını yitirdi, 2 ormancı ise yaralandı. Yaralı ormancılar, Tire Devlet Hastanesi ve Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.