Son dakika haberleri: "TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belge Takdim Töreni" - Son Dakika

Tören öncesi katılımcılardan detay görüntüler

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin konuşması

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin'in konuşması

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler'in konuşması

Belge töreninden detay görüntüler Enerjisa Üretim'in 18 santrali "TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede:

"Virüse karşı mücadelede enerji üretiminin devamlığını sağlayan kuruluşlarımızdan birisi de belge takdimini yapacağımız Enerjisa Üretim'dir"

"Toplamda yaklaşık 3 bin 607 megavat kurulu güce sahip kuruluşumuzun bir diğer özelliği ise bu güç içinde yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarının payının yüzde 56 olmasıdır"

TSE Başkanı Adem Şahin:

"Ülkemizin çok önemli bir grubunun enerjiyle ilgili bütün işletmelerinin, kuruluşlarının hazırlamış olduğumuz kılavuz çerçevesinde bugün belge alıyor olmaları TSE ve sanayimiz adına çok önemli bir referans teşkil edecektir. Sabancı Holding Enerji Grubu'na kurumum ve ülkem adına çok teşekkür ediyorum"

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler:

"Enerjisa Üretim'in Türkiye'nin birçok farklı lokasyonuna yayılmış ve ülkemizin enerji arzı için önem teşkil eden tüm rüzgar, hidroelektrik ve termik santralleri, Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen enfeksiyon önleme ve kontrol denetimlerini başarı ile tamamlayarak bizleri gururlandırdı"