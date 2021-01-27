Üst geçidi kullanmayan yayaya minibüsün çarptığı anlar kamerada - Son Dakika

Dün akşam saatlerinde Bursa- Mudanya yolunda kimliği belirsiz bir yaya, üst geçide rağmen trafik akışının yoğun olduğu ana yoldan geçmek istedi.

Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım