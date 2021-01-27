Üst geçidi kullanmayan yayaya minibüsün çarptığı anlar kamerada - Son Dakika

Üst geçidi kullanmayan yayaya minibüsün çarptığı anlar kamerada
27.01.2021 12:59
Bursa'da üst geçide rağmen yoldan geçmek isteyen yayaya, minibüsün çarptığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Minibüsün çarptığı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, videoda araç içerisindeki yolcuların da çarpmanın etkisiyle oturdukları yerden savruldukları görüldü.
Dün akşam saatlerinde Bursa- Mudanya yolunda kimliği belirsiz bir yaya, üst geçide rağmen trafik akışının yoğun olduğu ana yoldan geçmek istedi.
FRENE BASSA DA YAYAYA ÇARPTI
O sırada hızla gelen minibüsün sürücüsü, aniden karşısına çıkan yayayı görünce frene bastı. Yavaşlayan minibüs, yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen yaya, şans eseri yara almadı.
O ANLAR KAMERADA
Kaza anı, saniye saniye minibüsün güvenlik kameralarına yansırken, yolcular büyük panik yaşadı.
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