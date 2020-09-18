Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı - Son Dakika

Milas ve Didim'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Milas ve Didim ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, daha önceden kimlikleri belirlenen ve teknik takibe alınan H.V.İ., B.Ö.O. ve O.A.A. isimli şahıslar gözaltına alınmıştı. Uyuşturucu Madde Ticareti kapsamında ifadelerine başvurulan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Milas Adliyesine sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA