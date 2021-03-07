Son dakika haberleri: Yaralı şahin tedavi ettirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Yaralı şahin tedavi ettirildi
07.03.2021 19:49
Gelen son dakika haberine göre BURSA'da ormanlık alanda bacağından ve kanadından yaralı olarak bulunan şahin, jandarma tarafından veterinere götürüldü.
BURSA'da ormanlık alanda bacağından ve kanadından yaralı olarak bulunan şahin, jandarma tarafından veterinere götürüldü. Tedavisi yapılan şahin, doğaya salınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, Karasu mevkisindeki ormanlık alanda yaralı bir şahin gördü. Bacağından ve kanadından yaralı olduğu tespit edilen şahin, tedavisini yapılması için jandarma ekipleri tarafından veterinere götürüldü. Yapılan tedavinin ardından şahin, doğaya salınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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