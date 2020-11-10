KARAMAN'da telefon dolandırıcılarına kanıp, eve gelen şüphelilere 120 bin lira veren Memiş Ş. (82), olaydan iki gün sonra dolandırıcıların hesabına 130 bin lira daha yatırmak isterken polis tarafından önlendi. Yaşlı adamı ikinci kez dolandırmak isteyen ve polis tarafından yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Karaman'da oturan Memiş Ş.'yi yaklaşık 10 gün önce telefonla arayan bir kişi, kendisini savcı olarak tanıtıp, adının terör olayına karıştığını belirterek, soruşturma kapsamında paralarını, eve gelecek 3 polise teslim etmesi gerektiğini söyledi. Telefonda konuştuğu kişiye inanan Memiş Ş., sattığı döviz ve altınların karşılığı olan 120 bin lirayı, eve gelen ve polis sandığı 3 kişiye teslim etti. Olaydan 2 gün sonra tekrar Memiş Ş.'yi arayan şüpheliler, bu kez verecekleri başka bir hesap numarasına para yatırmasını istedi. Memiş Ş., bu kez de bankaya giderek verilen hesap numarasına 130 bin lira yatırmak istedi. Durumdan şüphelenen banka çalışanları hemen polise haber verdi. İhbar üzerine bankaya gelen polis, Memiş Ş.'nin para yatırmasını önleyip, dolandırıldığını anlattı.