Son dakika haberleri: Yolda bulduğu 300 doları jandarmaya teslim etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Yolda bulduğu 300 doları jandarmaya teslim etti

06.04.2022 13:35
Son dakika haberleri: Yolda bulduğu 300 doları jandarmaya teslim etti

Son dakika haberler: Antalya'nın Manavgat yolda yürürken yerde gördüğü 300 doları alan çift, parayı hiç bekletmeden nizamiyedeki nöbetçi jandarmaya teslim etti.

Antalya'nın Manavgat yolda yürürken yerde gördüğü 300 doları alan çift, parayı hiç bekletmeden nizamiyedeki nöbetçi jandarmaya teslim etti. Jandarmanın kameralardan bulduğu sahibine 300 dolar teslim edildi.

Veteriner Hekim Ahmet Öztürk, bir yere ödeme yapmak için Aşağı Hisar Mahallesi 4501 sokakta yürüdüğü sırada Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu girişine geldiğinde, cebindeki para yere düştü. Parayı bulan bir çift, yerden aldıkları parayı hiç bekletmeden Merkez Karakolu girişinde nöbet tutmakta olan askere verdi.

Güvenlik kameralarından paranın düşme anını ve diğer ayrıntıları izleyen jandarma, parayı düşüren Ahmet Öztürk'e ulaşarak 300 doları teslim etti.

Ödeme yapmak için evinden çıktığını belirten Öztürk, ödeme yapacağı yere vardığında cebindeki paranın olmadığını gördüğünü, jandarma sayesinde parasını bulduğunu belirterek jandarmalara teşekkür etti. - ANTALYA

Son dakika haberleri: Yolda bulduğu 300 doları jandarmaya teslim etti

YORUMLAR
500
Turizm bölgesine çöp döken işletmeye adli ve idari işlem Turizm bölgesine çöp döken işletmeye adli ve idari işlem Son dakika haber! JANDARMADAN NEFES KESEN OPERASYON Son dakika haber! JANDARMADAN NEFES KESEN OPERASYON

Ahmet Öztürk, Jandarma, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Yolda bulduğu 300 doları jandarmaya teslim etti - Son Dakika


Son Dakika
13:34 Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, Galatasaray başkanlığına aday oluyor
13:21 AK Parti'den enflasyon formülü! 20 ürünün fiyatı sabitlenebilir
12:57 3 kadının itfaiye aracı kullandığı görüntülere ilişkin davada karar çıktı: Beraat!
12:55 Midyeci Ahmet ile boşandığı eşi arasında gerilim tırmanıyor: Şirketin yarısını istedi, yardımcıma 6 el sıktırdı
12:50 Sıfır olarak aldığı aracın hatalı çıktığını öğrenen adam, hayatının şokunu yaşadı
12:46 Hastaların pencereden muayene ediyorlardı! İl Sağlık Müdürlüğü olaya el koydu
12:40 İsmail Kartal'ın Arda Güler ile eğlenceli gol çalışması beğeni topladı
12:11 İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir
12:07 Ragbi maçında inanılmaz olay! Maç esnasında bacağına korner direği saplandı
12:05 "Tacizci" diye damgalanıp öldürülmüştü, gerçek ortaya çıktı: Ergün Arslan kız çocuğuna tacizi engellemek isterken arbedede can vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 13:41:28. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Yolda bulduğu 300 doları jandarmaya teslim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement