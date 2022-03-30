Son dakika haberleri! Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırıya ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a yönelik 11 Haziran 2021'de belediye binası önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili biri tutuksuz 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar Tolgahan Kılıç Oltu T Tipi Cezaevi'nden, Halit Aytekin ise Ardahan T Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'ye (SEGBİS) katıldı. Tutuksuz sanık Ayhan Kılıç ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanık Halit Aytekin, savunmasında, tutuklu sanık Tolgahan Kılıç ile 4-5 yıldır arkadaş olduklarını söyledi.

Olaydan bir gün önce Kılıç'ın, Belediye Başkanı Bıyık'ın verdiği sözleri tutmadığı ve haklarının yenildiği yönündeki beyanlarından etkilendiğini belirten Aytekin, Kılıç'ın kendisine talimat verip azmettirmediğini ileri sürdü.

Sanık Aytekin, Tolgahan Kılıç'ın olay günü sabahı belediye binası önünde kendisini bıraktığını, uyuşturucu etkisiyle olayı gerçekleştirdiğini iddia ederek, "Niyetim başkanın olmadığı bölgeye ateş edip korkutmaktı. 'Başkan verdiğin sözleri neden tutmuyorsun?' diye bağırıp kaçmaktı." dedi.

Daha önceki ifadeleri sorulan Aytekin, "Tolgahan'ın beni azmettirdiği ve silahı verdiğini söylesem de doğru değildir. Her şey belediye başkanının aracının gelmesiyle bir anda oldu, başkanın gelmesini beklemedim. Beni Tolgahan ve babası yönlendirmemiştir." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanık Tolgahan Kılıç ise arkadaşının yaptığı bir fiil yüzünden cezaevinde bulunduğunu ve mağdur olduğunu öne sürdü.

Aytekin'le akşam buluştuklarında yanlarında alkol ve uyuşturucu bulunduğunu ve kendisinin sadece alkol kullandığını savunan Kılıç, olay sabahı Aytekin'i aracıyla Yomra merkezde bıraktığını, kendisine silah ve kıyafet vermediğini iddia etti.

Daha önceki ifadeleri sorulan Kılıç, "Başkanı bekleyip geldiğinde başkan verdiğin sözleri unuttun şeklinde konuşmam Halit'le öylesine muhabbet esnasında ortaya söylediğim sözlerdi. Başkana ateş etmesi için söylemedim." dedi.

Tutuksuz sanık Ayhan Kılıç da ilçede iptal edilen bir ihale süreçlerinin olduğunu belirterek, Belediye Meclisi'nden çıktıktan sonra ihale konusuyla ilgili sosyal medyadan abartılı paylaşımlar yaptığını ancak olayı azmettirmediğini ileri sürdü.

Mahkeme başkanının, olaydan sonra Akçaabat ilçesinde gözaltına alınmasıyla ilgili "Akçaabat'ta ne yapıyordun?" sorusunu Kılıç, "Kaçıyordum. Tutuklanabileceğimi düşünerek kaçtım." şeklinde yanıtladı.

Olayın ardından tutuklu sanık Aytekin'i köydeki evinin önünde gördüğünü anlatan Kılıç, "'Sen ne yapıyorsun burada? Sen mi yaptın?' diye sorduğumda 'Nasıl talimat aldıysam talimata uydum.' dedi. Oğlumun yaptırdığını söyleyemem. Önceki ifademde oğlum Tolgahan'ın yaptırdığı yönündeki beyanları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Duruşmaya yarın, tanıklar ve avukatların dinlenmesiyle devam edilecek.