Yunanistan'daki Moria sığınmacı kampında iki günde üçüncü yangın - Son Dakika

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında dün çıkan iki yangının ardından bugün tekrar yangın çıktığı bildirildi.

Yunan resmi ajansı ANA'nın haberine göre, ülkedeki en büyük sığınmacı kampı olan Moria'da dün çıkan yangınlardan sonra bugün de kampın 3 farklı noktasından alevler yükseldi.

Dün çıkan yangınlar nedeniyle binlerce sığınmacının evsiz kaldığı bölgede çıkan yeni yangın, sığınmacılardaki endişe ve korkuyu artırdı.

İtfaiye ekiplerinin alevlere karadan ve havadan müdahalesinin sürdüğü, buradaki sığınmacıların kent merkezine doğru gitmeye çalıştığı belirtildi.

Yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya ev sahipliği yapan Moria kampı, geçen haftadan bu yana tespit edilen 35 yeni tip koranavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle karantinaya alınmıştı.

Midilli Adası'ndaki kampın farklı noktalarında dün yerel saatle 02.00 sularında yangın çıkmıştı. Bu yangını söndürme çalışmaları sürerken adadan ikinci defa alevler yükselmeye başlamıştı.

Çok sayıda polis ve itfaiye ekibinin bölgeye sevk edildiği yangında çevik kuvvet polisleri de kent merkezine yürümek isteyen sığınmacıları engellemek için kamp çevresine barikatlar kurmuştu.

"Eşi görülmemiş bir insani kriz"

Yangınlar sonrası adada 4 aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Yunanistan Göç Politikaları Bakan Vekili Yorgo Kumutsakos, yangının Kovid-19 salgınına karşı uygulanan izolasyon tedbirleri sonrası sığınmacıların çıkardığı karmaşanın ardından çıktığını söyleyerek, "Eşi görülmemiş bir insani krizle karşı karşıyayız." ifadesini kullanmıştı.

Adadaki yangından etkilenen 408 refakatsiz sığınmacı çocuk, uçaklarla Yunanistan ana karasına nakledilmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, nisan ayında yaptığı açıklamada, kapasitesinin 4 katı sığınmacıyı barındıran Moria kampının Kovid-19 salgınına karşı hazırlıksız olduğuna dikkati çekerek Yunan hükümetini gerekli önlemleri almadığı için eleştirmişti.

Uluslararası insani yardım kuruluşları, kamptaki aşırı kalabalık ve insani olmayan şartlara dikkati çekerek kampta sosyal mesafe ve temel hijyen şartlarını sağlamanın mümkün olmadığı uyarısında bulunmuştu.