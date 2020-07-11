Son dakika haberleri... Yunanistan'ın geçit vermediği 60 göçmeni Türk ekipleri kurtardı

Son dakika haberlerine göre MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca 22'si geri itilen, 38'i ise 2 ayrı can salıyla denize bırakılan toplam 60 göçmen kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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