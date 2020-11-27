Son dakika! (Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın - Son Dakika

ZEYTİNBURNU'NDA bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarına Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokak'ta çıktı. Sokakta bulunan geri dönüşüm tesisinde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede tüm alanı kapladı. Geri dönüşüm kapsamında kullanılacak olan kağıt parçalarının tutuşmasıyla birlikte dumanlar yükseldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına aldı.

- İstanbul