Son dakika haberleri... Zonguldak'ta silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Zonguldak'ta silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

25.06.2022 13:11
Son dakika haberleri... Zonguldak'ta silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber... Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Perşembe beldesi Merkez Mahallesi'nde dün Serkan Albayoğlu'nun yaşamını yitirdiği, A.O'nun ise yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yakalanan C.Y. ile A.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Perşembe beldesi Merkez Mahallesi'nde dün C.Y. (63) ile Serkan Albayoğlu (42) ve A.O. (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kavgada C.Y'nin silahla ateş etmesi sonucu Albayoğlu yaşamını yitirmiş, A.O. yaralanmıştı. Olay yerinden aracıyla kaçan C.Y. ile yanındaki A.A. (24) gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Zonguldak'ta silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Zonguldak'ta silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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