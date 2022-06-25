Perşembe beldesi Merkez Mahallesi'nde dün C.Y. (63) ile Serkan Albayoğlu (42) ve A.O. (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kavgada C.Y'nin silahla ateş etmesi sonucu Albayoğlu yaşamını yitirmiş, A.O. yaralanmıştı. Olay yerinden aracıyla kaçan C.Y. ile yanındaki A.A. (24) gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Zonguldak'ta silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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