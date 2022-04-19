Son dakika: Hakkari'de 'Eren Abluka-2' operasyonu başlatıldı - Son Dakika
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Son dakika: Hakkari'de 'Eren Abluka-2' operasyonu başlatıldı

19.04.2022 09:34
Son dakika: Hakkari'de 'Eren Abluka-2' operasyonu başlatıldı

Son dakika haber: Hakkari'de 'Eren Abluka-2' operasyonu başlatıldıİÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de 654 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

Hakkari'de 'Eren Abluka-2' operasyonu başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de 654 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hakkari'de 'Eren Abluka-2 (Hakkari-Kavaklı) Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nca jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 654 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.

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Son dakika! Eren Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu başlatıldı Son dakika! Eren Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu başlatıldı Son dakika haber! Eren Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu başlatıldı Son dakika haber! Eren Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu başlatıldı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Hakkari'de 'Eren Abluka-2' operasyonu başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Hakkari'de 'Eren Abluka-2' operasyonu başlatıldı - Son Dakika
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