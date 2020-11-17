Son dakika: Haliliye Belediyesi parklara aydınlatma ve kamera sistemi kuruyor - Son Dakika

Haliliye Belediyesi, ilçedeki tüm parklara aydınlatma ve kamera sistemi kuruyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karşıyaka Mahallesi'ndeki Fıstık Parkı'nda başlatılan çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

Daha huzurlu ve güvenli bir Haliliye için parklarda aydınlatma ile kamera sistemi kurulduğunu ifade eden Canpolat, şunları kaydetti:

"Bir söz vermiştik, ilçemizdeki bütün parkların aydınlatma eksikliklerini giderip İl Emniyet Müdürlüğümüzle irtibatlı bir şekilde parklarımızı kameralarla donatacağız demiştik. Geçtiğimiz günlerde ihalemizi gerçekleştirdik ve yaklaşık 75 parkımızda aydınlatma ve kamera çalışması başlattık. Diğer 75 parkımızda da bu çalışma devam edecek. Halkımız için daha huzurlu ve daha güvenli bir ortam oluşturmak adına var gücümüzle çalışıyoruz."

Karşıyaka Mahalle Muhtarı Hadi Taştan ise çalışmalarından dolayı Canpolat'a teşekkür etti.