Son dakika! Harmancık'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Bursa'nın Harmancık ilçesinde tarlasında yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nalbant Mahallesi'nde E.C'nin, tarlasına Hint keneviri ektiği bilgisine ulaştı.
Adli makamlarla kurulan koordine sonrası şüphelinin evi ve tarlasında yapılan aramalarda, 2-3 metre boylarında 166 kök Hint keneviri, bahçenin içinde kurutulmaya bırakılmış 5 kilo 500 gram kubar esrar, ambalaj içinde 2 gram kenevir tohumu, zanlının evinde 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.C'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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