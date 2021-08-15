Son dakika! Harmancık'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Gözaltına alınan E.C'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Adli makamlarla kurulan koordine sonrası şüphelinin evi ve tarlasında yapılan aramalarda, 2-3 metre boylarında 166 kök Hint keneviri, bahçenin içinde kurutulmaya bırakılmış 5 kilo 500 gram kubar esrar, ambalaj içinde 2 gram kenevir tohumu, zanlının evinde 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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