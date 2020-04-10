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Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
13 dakika önce
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmeye çoban desteği kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesinin bugün 18.00'den sonra yatırılacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:08
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