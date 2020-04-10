Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor

13 dakika önce

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmeye çoban desteği kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesinin bugün 18.00'den sonra yatırılacağını söyledi.

Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor, System.String[]

Ayrıntılar geliyor...

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:08 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Hadise, kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderen hayranından ikinci kez şikayetçi oldu Hadise, kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderen hayranından ikinci kez şikayetçi oldu         
13:34
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu         
13:31
Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı         
13:29
Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor         
13:15
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı         
13:04
Gisele Bündchen ile evli olan NFL yıldızı Tom Brady: Evliliğimden memnun değilim Gisele Bündchen ile evli olan NFL yıldızı Tom Brady: Evliliğimden memnun değilim         
13:03
Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı         
12:46
Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti         
12:34
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı         
12:24
Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil         
12:20
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu         
12:06
Cinsel içerikli mail atan sapık tekrar ortaya çıkınca Hadise, soluğu savcılıkta aldı Cinsel içerikli mail atan sapık tekrar ortaya çıkınca Hadise, soluğu savcılıkta aldı         
12:05
Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı         
11:55
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi'ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık yapın Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi'ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık yapın         
11:54
Afrin'deki Darmık Dağı'nda yok edilen terörist başı Apo portresinin yerine Türk bayrağı çizildi Afrin'deki Darmık Dağı'nda yok edilen terörist başı Apo portresinin yerine Türk bayrağı çizildi         
11:52
Cem Yılmaz'ın lüks villasındaki çöp odasında yangın çıktı Cem Yılmaz'ın lüks villasındaki çöp odasında yangın çıktı         
11:40
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir         
11:31
ABD'de koronavirüsten ölenler için kazılan toplu mezar havadan görüntülendi ABD'de koronavirüsten ölenler için kazılan toplu mezar havadan görüntülendi         
11:28
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı         
11:24
90 yaşındaki Alye Gündüz, koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu 90 yaşındaki Alye Gündüz, koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu         
11:19
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor         
11:19
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı         
11:16
Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi         
11:12
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:08
Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor         
10:58
Ambalaj firması, sağlık çalışanları için nefes alıp verirken Ambalaj firması, sağlık çalışanları için nefes alıp verirken "buğu" yapmayan siperlik üretti         
10:55
İstanbul Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 7-8 meslektaşımız pozitif İstanbul Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 7-8 meslektaşımız pozitif         
10:54
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum Dolar yükselişe geçti! İşte son durum         
10:52
Salgın nedeniyle karantinada olan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Salgın nedeniyle karantinada olan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 14:21:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]