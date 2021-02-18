HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor - Son Dakika

HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

18.02.2021 12:12

HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 535'inci gününe girdi.

HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 535'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi PKK vahşetine rağmen 535'inci gününde devam ediyor. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24), 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını ifade eden anne Sevdet Demir (55), 2 yıla yakın bir süredir oturma eyleminde olduğunu söyledi. Demir, "2 yıldır burada oğlumu bekliyorum, çok özledim onu. Gece gündüz uykum gelmiyor, evde dayanamıyorum, bir umutla burada bekliyorum. Biz hepimiz perişan olduk, biz ne yaptık ta bunlar bu eziyeti bize veriyor, çocuklarımızı bıraksınlar gelsinler. Oğlum sen gelmeyene kadar senin peşini bırakmıyorum, dön gel evine biz seni çok özledik. Ağlaya ağlaya gözüm kör oldu bizi hiç düşünmüyor musun, kötü yoldasın bırak gel evine" dedi.

HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor - Son Dakika


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