Son Dakika | Hırsızlık ihbarıyla çağırdıkları jandarmaya pastayla sürpriz yaptılar - Son Dakika

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde yaşayanlar, beraberindeki çocuklarla hırsızlık olduğu bahanesiyle çağırdıkları jandarma ekibine pastayla sürpriz yaptı. Ekip, çiçeklerle karşılanırken, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yıl dönümü kutlandı.

İlçeye bağlı Yeniköy'de yaşayan Dilan Efiloğlu, Jandarma Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yılı dolayısıyla jandarma ekibine sürpriz yapmaya karar verdi. Çiçek ve pasta hazırlığı yapan Efiloğlu, 156'yı arayarak, evinin önünde hasat edilen çayların çalındığı yönünde asılsız ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekibi, adrese sevk edildi. Kendileri için hazırlanan pasta ve çiçekleri gören jandarmalar, hem şaşırdı hem de mutlu oldu. Köylüler, çiçeklerle karşıladığı ekibe pasta kesip, Jandarma'nın 181'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Çocuklar da ekipler için kaleme aldıkları mektubu okudu. Fındıklı Merkez Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Çavuş Kübra Kıratlı da sürpriz yapanlara teşekkür edip, çocuklara kitap hediye etti.

Organizasyonu hazırlayan Dilan Efiloğlu, jandarma ekiplerine kolaylıklar dileyerek, "Ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlama vazifesini Emniyet Teşkilatı'mızla birlikte yerine getiren Jandarma Teşkilatı'mızın 181'inci kuruluş yıl dönümünü gurur ve şükranla kutladık. Onlarla gurur duyuyoruz, çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz" dedi.

Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Turabi Evci de ihbarın asılsız çıkmasına sevindiklerini belirterek, "Bu ihbarı asılsız çıkmasına sevindik. Böyle özel bir günde bizi hatırlayıp bu gibi organizasyonla karşıladığınız için teşekkür ederim" diye konuştu.