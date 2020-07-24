Son dakika... Huayuan Grup'un eski yöneticisi Çin Komünist Partisinden ihraç edildi - Son Dakika

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunda açıkça eleştiren, devlete ait bir emlak şirketinin eski yöneticisi Çin Komünist Partisinden ihraç edildi.

Çin Komünist Partisi'nin Pekin'de Şıncıng Bölgesi Disiplin Teftiş Komisyonunun internet sitesinde, Huayuan Grup'un eski yöneticisi 69 yaşındaki Rın Cıçiang'ın partiden ihraç edildiği, "yolsuzluk, zimmetine para geçirmek, rüşvet ve görevini kötüye kullanmakla" suçlandığı belirtildi.

Sansür ve diğer hassas konularda ne düşündüğünü açıkça söylemekle tanınan Rın Cıçiang, martta internette Devlet Başkanı Şi'yi, Vuhan'da ortaya çıkan Kovid-19 salgınını kötü yönetmekle suçladığı bir makale yayımlamıştı.

Şi gibi ebeveynleri de Çin Komünist Partisinin eski üst düzey yöneticileri olan Rın, bazıları tarafından Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucularının çocukları için kullanılan bir nitelendirme olan "küçük prens" sıfatıyla anılıyordu.