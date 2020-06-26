Son Dakika | Hurdaya dönen otomobilden burunları kanamadan çıkıp kaza tartışması yaptılar - Son Dakika

Son Dakika | Hurdaya dönen otomobilden burunları kanamadan çıkıp kaza tartışması yaptılar

Son dakika 3. sayfa haberi: Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada, otomobillerden birisi hurdaya dönerken araçta bulunanların burnu bile kanamadı.

Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada, otomobillerden birisi hurdaya dönerken araçta bulunanların burnu bile kanamadı. Kazanın ardından araç sürücüleri ve bazı kişiler arasında 'sen suçlusun' tartışması yaşandı. Araç sürücülerinden Ceyhun Tosun'un 1.09 promil alkollü olduğu belirlenirken ehliyete 6 ay el konuldu. Ayrıca sigorta ve muayenesinin olmaması nedeniyle araç trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Beşiktaş gole çok yaklaştı! Net pozisyonda topa dokunamadı
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı


Kaza Bahçelievler Mahallesi 5004 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çetin Emeç Caddesi istikametine seyir halindeki Hacı Osman Uludoğan'ın kullandığı 07 ABY 617 plakalı otomobil 5002 sokakta Demokrasi Bulvarı istikametine gitmekte olan Ceyhun Tosun'un kullandığı 07 LCC 34 plakalı otomobille kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada hurdaya dönen 07 LCC 34 plakalı otomobilin sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 2 çocuk şans eseri kazayı burunları bile kanamadan atlattılar.


Kazanın ardından tartışma yaşandı


Kazanın ardından araç sürücüleri ve bazı kişiler arasında 'sen suçlusun' tartışması yaşandı. Tartışma vatandaşların araya girmesi sonucunda kavgaya dönüşmeden sonlandırıldı.


Otomobil sürücüsü alkollü çıktı


Kazanın ardından sürücülerin kendi aralarında tartışmaları ve anlaşamamaları nedeniyle olay yerine trafik ekipleri çağrıldı. Kaza ile ilgili gerekli işlemleri yapan trafik ekipleri, araçları kullananların alkol kontrolünü de yaptı. Araç sürücülerinden Ceyhun Tosun'un 1.09 promil alkollü olduğu belirlenirken ehliyete 6 ay el konuldu. Ayrıca sigorta ve muayenesinin olmaması nedeniyle araç trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.


Mal canın yongasıdır


Kaza yapan 07 LCC 34 araç içerisinde bulunan Patates ve Soğan çuvalları araçtan yaralanmadan kurtulan çocuklar tarafından araçtan indirilerek başka bir araca aktarıldı. - ANTALYA

Antalya, Ceyhun, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:50 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Hurdaya dönen otomobilden burunları kanamadan çıkıp kaza tartışması yaptılar - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 13:47 Fenerbahçe, Berke Özer'i 1 yıl daha Westerlo'ya kiraladı 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:30 Fernando Muslera, Kasım ayında sahalara dönmeyi planlıyor 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
21:03
Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir
20:47
Beşiktaş'la 200. maçına çıkan Atiba, Konyaspor maçı öncesinde plaket aldı
20:34
Beşiktaş gole çok yaklaştı! Yıldız futbolcu net pozisyonda topa dokunamadı
20:06
Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
20:05
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
20:04
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
19:56
Espor'a giriş yapan İngiliz efsanesi Beckham, Guild Esports takımına 4 milyon TL harcadı
19:49
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
19:49
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ryan Babel'e Zenit talip oldu
19:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 21:29:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Hurdaya dönen otomobilden burunları kanamadan çıkıp kaza tartışması yaptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]