Iğdır'da silah ve el bombası bulundurduğu iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzluca ilçesine bağlı Canderviş köyünde, illegal silah ve patlayıcı bulundurulduğunun tespiti üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce iki farklı adrese düzenlenen operasyonda 1 kalaşnikof tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ve 1 parça tesirli el bombası ele geçirildi.
Silah ve mühimmatlara el koyan jandarma, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Iğdır'da silah ve el bombası bulundurduğu iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika