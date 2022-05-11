Son dakika: Iğdır'da silah ve el bombası bulundurduğu iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika: Iğdır'da silah ve el bombası bulundurduğu iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

11.05.2022 09:59
Son dakika: Iğdır'da silah ve el bombası bulundurduğu iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre Iğdır'da silah ve el bombası bulundurduğu iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır'da silah ve el bombası bulundurduğu iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzluca ilçesine bağlı Canderviş köyünde, illegal silah ve patlayıcı bulundurulduğunun tespiti üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce iki farklı adrese düzenlenen operasyonda 1 kalaşnikof tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ve 1 parça tesirli el bombası ele geçirildi.

Silah ve mühimmatlara el koyan jandarma, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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El Bombası, Jandarma, Iğdır, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Iğdır'da silah ve el bombası bulundurduğu iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Iğdır'da silah ve el bombası bulundurduğu iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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