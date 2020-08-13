Son dakika... İnegöl'de selden zarar gören yollar yenileniyor - Son Dakika

Son dakika... İnegöl'de selden zarar gören yollar yenileniyor

Son dakika yerel haberine göre İnegöl'de selden zarar gören yollar yenileniyor İnegöl'de yaşanan yoğun yağışlarda kırsal mahallelerde sel suları nedeniyle bozulan yolların yenilenme çalışmaları sürüyor.

İnegöl'de selden zarar gören yollar yenileniyor

BURSA - İnegöl'de yaşanan yoğun yağışlarda kırsal mahallelerde sel suları nedeniyle bozulan yolların yenilenme çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı Alper Taban, Gündüzlü Mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İnegöl'de bu yıl yaşanan yoğun yağışlar sebebiyle bazı kırsal mahallelerde sel afeti yaşandı. Bu köylerden biri olan Gündüzlü Mahallesinde de sel suları yollardaki parke taşlarını sökerek ciddi hasara yol açtı. Sel yaralarının sarılması için İnegöl Belediyesi'nin başlattığı çalışmalarla, bozulan yolların onarımı devam ediyor.

Daha önce farklı kırsal mahallelerde yapılan yolların ardından, ekipler Gündüzlü Kırsal Mahallesinde de yapım çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme sonrası bir açıklama da yapan Taban, "Bugün Gündüzlü Mahallemizdeyiz. Burası bizim eski ve köklü köylerimizden biri. Osmanlı döneminde burası bir derbentçi köyü. Aynı zamanda Osmanlı'ya savaşçı yetiştirmiş bir köy. O dönemde de bu özelliklerden dolayı vergilerden muaf tutulmuş bir köy. Vergi vermeyen ama can veren bir köy. Yine Çanakkale Savaşında gönüllü asker göndermiş bir köy. Böylesine yürekli bir köyümüz. Bölge tarihi ve doğal güzellikleriyle baktığınız zaman gerçekten çok özel bir bölge olduğunu hissettiriyor" dedi.

Sel yaralarının sarıldığını da ifade eden Taban, "Yerel yönetimler olarak bizlerin de burada şehirleşme anlamındaki eksikleri gidermek üzere altyapı ve üstyapı faaliyetlerimiz oluyor ama bugün burada olmamızın asıl sebebi, son dönemlerdeki aşırı yağışlardan etkilenen yerlerde arkadaşlarımız düzenlemeler yapıyorlar. Burada da su kanalından taşan sel suları var olan tüm kaldırım taşlarını söktü. Arkadaşlarımız yeniden yollarda bir düzenleme yapıyor. İnşallah bir daha yaşanmaması adına da gerekli önlemler alınacak. Afet boyutunda olan yağışlarda ister istemez evlere su girme gibi ya da beraberinde hasarların oluştuğunu hep birlikte gördük. Ama tabi sevindirici tarafı can kaybı olmaması. Bunlardan da ders çıkararak daha tedbirli olunması noktasında çalışma yapıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Son dakika... İnegöl'de selden zarar gören yollar yenileniyor

Alper Taban, İnegöl, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 18:04

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika... İnegöl'de selden zarar gören yollar yenileniyor - Son Dakika
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