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Son dakika! İngiltere Başbakanı Johnson, Litvanyalı mevkidaşıyla Ukrayna meselesini görüştü - Son Dakika

Son dakika! İngiltere Başbakanı Johnson, Litvanyalı mevkidaşıyla Ukrayna meselesini görüştü

08.02.2022 17:37
Son dakika! İngiltere Başbakanı Johnson, Litvanyalı mevkidaşıyla Ukrayna meselesini görüştü

Son dakika haber... İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, Rusya'nın Ukrayna'ya yapacağı herhangi bir işgalin "korkunç bir hata" olacağı konusunda uyardı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, Rusya'nın Ukrayna'ya yapacağı herhangi bir işgalin "korkunç bir hata" olacağı konusunda uyardı.

Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, başkent Londra'da bir araya gelen iki liderin, İngiltere'nin Litvanya'ya sarsılmaz desteğinin yanı sıra iki ulusun yakın ve tarihi bağlarını ele aldığı belirtildi.

Johnson'ın, İngiltere'nin, Çin'in Litvanya'ya karşı zorlayıcı ticaret uygulamaları kullanması konusundaki hayal kırıklığını yinelediği kaydedilen açıklamada, Simonyte'nin de İngiltere'nin konuyla ilgili Dünya Ticaret Örgütü'ne verdiği desteği memnuniyetle karşıladığı vurgulandı.

Görüşmede Ukrayna meselesinin de ele alındığı belirtilen açıklamada, "(Liderler) Rusya'nın Ukrayna'ya yapacağı herhangi bir işgalin korkunç bir hata olacağı ve Ukrayna'ya pratik ekonomik ve savunma desteği sağlamaya devam etmenin önemli olduğu konusunda anlaştı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Liderler, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, birliklerini Ukrayna sınırına harekete geçirmesi durumunda, Rus halkına ve ekonomisine ciddi maliyeti olacağı yönündeki endişelerini paylaştı. Liderler ayrıca, yakın diplomatik ilişkilerini ele aldı ve yenilenebilir enerji ve finans teknolojisi dahil ticaret bağlarını daha da güçlendirme konusunda anlaştı."

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Litvanya, England, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! İngiltere Başbakanı Johnson, Litvanyalı mevkidaşıyla Ukrayna meselesini görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! İngiltere Başbakanı Johnson, Litvanyalı mevkidaşıyla Ukrayna meselesini görüştü - Son Dakika
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