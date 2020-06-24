Son Dakika | Irak, ekonomik kriz nedeniyle borçlanma yoluna gidiyor - Son Dakika

Son Dakika | Irak, ekonomik kriz nedeniyle borçlanma yoluna gidiyor

Son dakika haberi: Irak Meclisi petrol fiyatının düşmesi nedeniyle yaşanan mali krizi atlatmak için hükümetin ülke içi veya dışı borçlanmasına onay verdi.

Irak Meclisi petrol fiyatının düşmesi nedeniyle yaşanan mali krizi atlatmak için hükümetin ülke içi veya dışı borçlanmasına onay verdi.

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Irak Meclis Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün gerçekleştirilen oturumda oy çokluğu ile hükümete iç ve dış kaynaklardan borç temin etme yetkisi veren yasa tasarısı kabul edildi. 329 üyeli Meclis'te 168 milletvekilinin katılımıyla gerçekleştirilen oturumda yabancı ve yerli kaynaklardan borç alımına onay verildi.


Irak hükümeti yurt dışından 5 milyar dolar ve yurt içinden 15 trilyon Irak dinarı borç alınması için yasa tasarısı sunmuştu. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından hükümet, memurların maaşların temin etmekte zorlanıyor. Ülke gelirinin yüzde 95'inin petrol satışından sağlandığı Irak'ta Maliye Bakanı Ali Allavi, büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kalındığı konusunda uyarıda bulunmuştu. Krizi atlatmak için kemer sıkma politikası kapsamında emeklilerin maaşlarına yapılan kesinti ise protesto edilmişti. - ERBİL

Irak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Irak, ekonomik kriz nedeniyle borçlanma yoluna gidiyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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