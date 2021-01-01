Son Dakika | Irak'ta bombalı saldırı: 3 ölü
01.01.2021 21:23
Edinilen son dakika haberine göre Irak'ın Kerkük kenti yakınlarında gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 3 asker hayatını kaybetti, 1 asker de ağır yaralandı.
Irak'ın Kerkük kenti yakınlarında gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 3 asker hayatını kaybetti, 1 asker de ağır yaralandı.
Irak'ta güvenlik kaynaklarına göre, Kerkük'ün güneyindeki Dakuk'ta bulunan Iraklı askerlere bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1'i subay 3 askerin hayatını kaybettiği, 1 askerin de ağır yaralandığı belirtildi. Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildiği, geniş çaplı inceleme başlatıldığı aktarıldı.
Öte yandan terör örgütü DEAŞ militanlarının Kerkük'ün güneybatısında sürekli saldırı gerçekleştirdiği belirtiliyor. - KERKÜK
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