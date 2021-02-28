Son dakika: Irak'ta operasyon sırasında DEAŞ'ın bombalı aracının patlaması sonucu 1'i asker 6 kişi öldü - Son Dakika

Irak'ın Enbar kentinin güneyinde güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyon sırasında terör örgütü DEAŞ'a ait bir bombalı aracın patlaması sonucu 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hükümete bağlı Irak Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Enbar kentinin güneyindeki Hit ilçesi yakınlarında Irak ordusu ve bölgedeki Sünni güçlerden oluşan Haşdi Aşairi tarafından DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

Operasyon sırasında DEAŞ mensuplarına ait bombalı aracın patlaması sonucu 1 asker ile 5 Haşdi Aşairi gücü mensubunun öldüğü kaydedilen açıklamada 8 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, DEAŞ'a yönelik bölgede başlatılan operasyonun devam ettiği aktarıldı.