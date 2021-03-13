Son dakika! İşçilerin dikkati şehit mezarını gün yüzüne çıkardı - Son Dakika

Aydın'ın Karacasu ilçesinde türbe yanında bulunan eski mezarlığın bakımı sırasında şehit mezarlığı ortaya çıktı.

Karacasu Belediyesi tarafından ilçe genelinde bulunan mezarlıklarda yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı Zeki İnal'ın talimatıyla Aydın Bey Türbesi yanında yer alan ve yıllardır bakımsız kalan eski mezarlık alanında yapılan bakım çalışmaları sırasında temizlik işçilerinin dikkati ile şehit mezarlığı gün yüzüne çıktı. Gün yüzüne çıkarılan şehit mezarının Çanakkale'de askerliğini yaparken zatürreye yakalanarak 1947 yılında şehit olan Şehit Abdullah Demir'e ait olduğu öğrenildi. Esençay Mahallesinde bulunan eski mezarlığa defnedildiği öğrenilen şehit mezarını bulan Temizlik İşleri ekipleri konuyu Belediye Başkanı Zeki İnal'a aktararak bilgi verdiler. Yıllardır temizlenmeyen ve çalılar içerisinde kalan şehit mezarlığının ortaya çıkması üzerine Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal harekete geçti.

"İlçemiz için önemli bir durum"

Başkan Zeki İnal, mezarlıkta başlattığı incelemelerin ardından şehidin yakınlarına ulaşılması adına gerekli girişimleri başlattı. Karacasu tarihinde böyle bir ismin olmadığını anca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kayıtlarında şehit olduğu bilgisi bulunan Abdullah Demir'in yakınlarına ulaşan Başkan İnal, şehidin yeğeninin de Karacasu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalıştığını öğrendi. Belediye personeli Cantürk Güvendik'in annesinin dayısı olduğunu öğrendiği şehit Abdullah Demir'in mezarında gerekli bakım çalışmalarının yapılması talimatını veren Başkan İnal "Esençay Mahallemizde ilçemizin ve İlimizin tarihi açısından önem taşıyan Aydınoğulları Beyliği döneminde Beylik görevinde bulunmuş Aydın Bey'in türbesinde ve çevresinde mezarlıklar bulunmakta. Uzun süredir burası temizlenmemiş ve çalılar, doğa olayları ile bir çok mezarın mezar taşı düşmüş üstü kapanmış. Bizlerde Temizlik işlerimizi buraya yönlendirerek temizleme çalışmaları başlattık. Burada ekiplerimiz bir şehit mezarı bulduklarını ilettiler. Mezarlıkta yaptığımız incelemelerde Abdullah Demir isminde bir şehidimiz olduğunu öğrendik. İlçemizde bulunan şehitler parkında da ismi olmayan şehidimiz ile ilgili bir kayıt da mevcut değil. Şehitlerimiz bizim ve milletimiz için büyük önem arz ediyor. Mahalle muhtarımız ile görüşerek yaptığımız araştırmaların ardından Şehidimizin yakınlarına ulaştık. Şehit Abdullah Demir Çanakkale'de vatani görevini yürütmekteyken zatürreye bağlı olarak 1947 yılında şehit düşmüş. Mezar taşında da açıkça ismi belli oluyor. Şehidimiz Abdullah Demir'e Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - AYDIN