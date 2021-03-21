Son dakika! İsrail'de seçime 3 gün kala Netanyahu karşıtı protesto

İsrail'de binlerce İsrailli, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun resmi konutu önünde gösteri yaparak Salı günü yapılacak parlamento seçimleri öncesi Netanyahu'nun görevden alınması çağrısında bulundu.

Netanyahu'ya karşı dokuz aydır devam eden ve her hafta sonu yapılan protestolar, kış mevsimi sebebiyle bir süredir yapılmazken dün akşam binlerce İsrailli yaklaşan parlamento seçimi sebebiyle sokaklara döküldü. Protestocular, 12 yıldır iktidarda bulunan Netanyahu'nun (71) görevden alınması konusunda çağrıda bulundu.Başbakan Netanyahu hakkında devam eden yolsuzluk davaları sebebiyle görevden alınması isteyen binlerce İsrailli, Balfour Caddesi'nde bulunan başbakanlık konutu etrafında toplandı. İsrail, Salı günü son iki yıl içinde 4'üncü parlamento seçimlerine gidecek.