33 kişinin yaralandığı kazada İETT otobüsüne çarpan tramvay vatmanı tutuklandı

İstanbul Alibeyköy'de dün saat 09.00 sıralarında Taksim- Cebeci seferi yapan 36T hatlı otobüs, Namık Kemal Caddesi'nde rayların üstünden geçtiği sırada Alibeyköy Metro İstasyonu istikametinden gelen tramvay ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs park halindeki 2 otomobile ve bir güvenlik kulübesine çarptıktan sonra durabildi. Kazada 33 kişi yaralandı.

ŞOFÖRÜN ALKOL VE UYUŞTURUCU TESTİ TEMİZ ÇIKTI

Kazayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. İncelemelerde, otobüs şoförünün alkol ve uyuşturucu testinin temiz çıktığı belirtildi.

"AÇLIKTAN BAYILMIŞ OLABİLİRİM"

Vatman Semi Özcan'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Yaklaşık 7 yıldır vatman olduğunu belirten Özcan, "İki yıldır bu hatta çalışmaktayım. Dün saat 05.30'da sıralarında iş başı yapmak için çalıştığım kuruma gittim. Saat 06.30'da ise tramvaya binerek Cibali durağına gidip tekrar Alibeyköy Otogar durağına geldim. Saat 09.00 tekrar Alibeyköy'den Cibali durağına kalkış yaptım. O ana kadar tramvay kabini içerisinde mekanik arızaya işaret edecek herhangi bir olumsuz durum hissetmedim. Hatta yanımda soy adını bilmediğim temizlik şefimiz de vardı. Alibeyköy durağından yolcuları aldıktan sonra tekrar hareketlendim. O esnada kabin içerisinde yalnızdım. En son yolu takip ettiğimi biliyorum. Ancak hareketlendikten sonraki süreci hatırlamıyorum. 4 ay kadar önce kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye gitmiştim. Bunun dışında herhangi bir kronik rahatsızlığım bulunmamaktadır. Olay sabahında hiçbir şey yememiştim. Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim. Kaç dakika baygın kaldığımı hatırlamıyorum. Çünkü kendime geldiğimde kullandığım tramvay İETT otobüsüne çarptığını ve olay yerine ambulansların geldiğini gördüm. Ardından sağlık ekipleri beni hastaneye götürdü. Hastanenin ardından karakola giderek ifademi verdim" dedi.

"BAŞIMA İLK DEFA BÖYLE BİR KAZA GELDİ"

Özcan, "Başıma ilk defa böyle bir kaza geldi. Daha önce hiç kazam yoktur. Yaşanılanlardan dolayı çok üzgünüm. Her şey iradem ve kontrolüm dışında meydana gelmiştir. Bayıldığım için tramvay ışıklarının yeşil mi kırmızı mı yandığını hatırlamıyorum. Normalde tramvay kabininde ivme kolunu manuel kullanırım. Bu güzergahta veya başka güzergahlarda daha önce başıma birçok kez sinyalizasyon arızaları gelmiştir. Ancak olay tarihinde yaşanan kazada, sistemin aynı şekilde hata verip vermediğini bilmiyorum. Araştırılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

VATMAN TUTUKLANDI

Hastanede tedavisi tamamlanan vatman Semi Özcan, Alibeyköy Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye getirildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüpheli Özcan, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak" suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Özcan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.