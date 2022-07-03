Başakşehir'de ormanlık alanda yangın çıktı - Son Dakika
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Başakşehir'de ormanlık alanda yangın çıktı

03.07.2022 20:00

- Başakşehir'de ormanlık arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

- Başakşehir'de ormanlık arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 40 dönümlük arazi yanarken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın esnasında yaşananlar cep telefonu kameraları ile kaydedilirken söndürme çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Başakşehir Şamlar köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Çevrede bulunan evlerin yakınına kadar yaklaşan yangın için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul'un birçok noktasından sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alınan yangında, mahalle sakinleri de itfaiye ekiplerine yardım etti. Yangın esnasında yaşananlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, söndürme çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

Yangının çıktığı bölgede evi olan ve söndürme çalışmalarına yardımcı olan bir vatandaş, "Yaklaşık 2 saattir alevli şekilde yanıyordu müdahale olmasaydı perişan olacaktık. Bizim de evimiz burada biz hemen ilk müdahaleyi yapmaya çalıştık. Yangın evlere kadar yaklaşmıştı. Burası Başakşehir'de bir ormanlık nokta diyebiliriz. Piknik yapan insanlar burayı hep kullanıyorlar" dedi.

(Batuhan Toprak/İHA)

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Başakşehir'de ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü Başakşehir'de ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü Başakşehir'de ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Başakşehir'de ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de ormanlık alanda yangın çıktı - Son Dakika

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