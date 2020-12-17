Kayseri ve Erciyes İstanbul'da anlatıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstanbul'da düzenlenen Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları'na Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile birlikte online bağlanarak Kayseri'nin çevre ve şehircilik alanındaki çalışmalarını anlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Çevre ve Şehircilik Paneli'nde konuşmacı olarak yer aldı.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu moderatörlüğünde, Kayserili hayırsever iş insanı Süleyman Çetinsaya başta olmak üzere sektörün önemli temsilcilerinin yer aldığı panelde, Kayseri ve Erciyes'ten övgüyle bahsedilerek, pandemi sürecinde özellikle Erciyes'in yabancı turistler için taşıdığı öneme işaret edildi.

Bakan Kurum ile Bakan Yardımcısı Varank'ın şehirleşme ve kentsel dönüşüm açısından örnek gösterdiği Kayseri'nin bu alanda gösterdiği gelişim takdir edildi.

Büyükkılıç ise Erciyes'in "Uluslararası Güvenli Kayak Merkezi" sertifikası aldığını ve kayak sezonunun başladığını hatırlatarak, kentin çevre ve şehircilik anlamında yaptığı çalışmaları anlattı.

Kayseri'nin büyükşehirlerin konforunu sunan ama sıkıntılarını yaşatmayan önemli bir şehir olduğunu belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Mehmet Özhaseki bakanımızın yaptığı ve başlattığı gururumuz olan Erciyes projesinde uluslararası güvenlik sertifikası alarak bir ilke imza atmış olduk. Daha da geliştirmek için yüksek irtifa spor merkezi ve sıcak su çalışmalarımızı yapıyoruz. Cazibe merkezi haline gelecek Erciyes'te 15 Aralık itibariyle sezonu başlattık. İnşallah Erciyes Kayak Merkezimizde 19 Aralık itibariyle charter seferleriyle Rusya, Belarus, Ukrayna başta olmak üzere yurt dışından Kayseri'mize gelen tüm misafirlerimize gerekli fırsatı ve hizmeti vereceğiz. Bizim amacımız pandemide mazeretlere sığınmadan, kuralları da göz ardı etmeden hizmet sunmaktır. Kayak merkezimiz hazırdır."

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu da Erciyes projesinin görmeyenin görmesi gereken, merak edenlerin de araştırması gereken bir proje olduğunu aktardı.