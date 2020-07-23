Son dakika... İSTANBUL Sosyal mesafeli 'Hipokrat Yemini? - Son Dakika

Son dakika... İSTANBUL Sosyal mesafeli 'Hipokrat Yemini?

Gelen son dakika haberine göre Sosyal mesafeli 'Hipokrat Yemini'İSTANBUL, (DHA) ? Tıp fakültesi öğrencileri, yemin etmeden göreve başlamak istemeyince açık alanda sosyal mesafe kuralına uyularak mezuniyet töreni yapıldı.

Sosyal mesafeli 'Hipokrat Yemini'

İSTANBUL, (DHA) ? Tıp fakültesi öğrencileri, yemin etmeden göreve başlamak istemeyince açık alanda sosyal mesafe kuralına uyularak mezuniyet töreni yapıldı. Ailelerin katılamadığı tören boyunca öğrenciler maske taktı, mesafeli oturdu ve sık sık dezenfektan kullandı. Doktor adayları, hemen göreve başlamak istediklerini söyleyerek, gururlu olduklarını dile getirdi.

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 45 öğrenci sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlenen mezuniyet töreninde Hipokrat Yemini ederek kep attı. Yemin töreni ve kep atma sırasında öğrencilerin arasında 1,5 metre mesafe olunmasına dikkat edildi. Mezuniyet sevinci yaşayan doktor adayları sık sık canlı yayın yapıp, video çekerek törene katılamayan ailelerini o anlara götürdü.

'BAŞARILARINIZLA HER ZAMAN ÖVÜNECEĞİZ'

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapan Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, dünyanın pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini ama insanlığın başaracağını vurguladı. Prof. Dr. Erhan, aylarca çocuklarını görmeden hastanelerde kalan ve görevini yapan sağlık çalışanlarının alkışlanmasını isteyerek şunları söyledi:

'Sizler de şimdi onların yanına gidiyorsunuz. Bütün bu zorluklara rağmen bugün bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Ümit ediyorum gittiğiniz yerlerde almış olduğunuz eğitimin karşılığını sonuna kadar verirsiniz. İşin mesleki boyutundan hiçbir şüphemiz yok, bir de hocalarımızın size kazandırdığı etik boyutu var. Hem mesleki başarınızla hem de dik duruşunuzla övünmeye her zaman devam edeceğiz.'

ÖĞRENCİLER GÖREVE YEMİN ETMEDEN BAŞLAMAK İSTEMEDİ

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tunç Fışgın ise, 'Bugün ikinci mezunlarımızı veriyoruz. Geçen yıl ilk mezunlarımız olan 18 arkadaşımızı mesleğe uğurlamıştık. 45 öğrencimiz bu akşam mezun oluyor. Çok zor bir yıl oldu, özellikle son 3 ayda zorlandık. Pandemi dünyayı, ülkemizi ve üniversitemizi de etkiledi. Aslında mezuniyet törenini ekim, kasım gibi yapmayı planlıyorduk ama öğrencilerimizden gelen istek bizi çok duygulandırdı. Öğrenciler göreve yemin etmeden başlamak istemedi' dedi.

TÖRENE AİLELER KATILMADI

Prof. Dr. Fışgın, 'Böyle olunca isteklerine sahip çıktık ve töreni nasıl yapabileceğimizi düşündük. Geniş ve açık bir alanda sosyal mesafe kurallarına uyarak mezuniyet törenini organize ettik. Sadece mezun olan arkadaşlarımız törende oldu, maalesef aileleri davet edemedik. Öğrenciler hem kep atacak hem de yemin törenimiz olacak' diye konuştu.

'HEMEN GÖREVE BAŞLAMAK İSTİYORUM'

Mezun öğrencilerden Cem Sevindik ise, "Bu süreçte hocalarımızdan çok şey öğrendik. Sosyal mesafe kuralına odaklı bir organizasyon yaptık. Oturma düzeni, kep atma ve yemin etme törenini maske takarak, sosyal mesafe kuralına uyarak yapacağız. İlk atamayla birlikte sağlık ordusuna katılıp hemen göreve başlamak istiyorum. Çok heyecanlıyım, öğrendiklerimizi insanlık için kullanacağız, bu bizi çok mutlu ediyor. Heyecanımızı ne anlatabilirim ne de ifade edebilirim? ifadelerini kullandı.

'MUTLU VE GURURLU HİSSEDİYORUM'

Ecem Bilensoy da 'Zorlu bir eğitim süreci geçirdik, mutlu ve gururlu hissediyorum. Atanıp çalışacağım zamanı bekliyorum. İşe başlamak, insanlara faydalı olmak istiyorum. Böyle bir mezuniyet hayal etmezdik o yüzden bir tarafımız buruk. Ailelerimiz yanımızda değil. Biz bize sosyal mesafe kuralına uyarak elimizden geleni yapıyoruz' dedi.

'MESLEKTAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAK İSTİYORUZ'

Barış Yurtsever ise, 'Çok uzun ve zorlu bir eğitim süreci geçirdik ama nasıl bittiğini anlamadık. Bir an önce göreve başlayıp meslektaşlarımıza yardımcı olmak, yanlarında olmak istiyoruz. Hayatını kaybeden meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mezun olduğum için mutlu ve gururluyum. Sosyal mesafe kuralına uyacağız, maskelerimizi çıkarmıyoruz. Ayrıca her masada dezenfektan var' diye konuştu.

Son dakika... İSTANBUL Sosyal mesafeli 'Hipokrat Yemini?

DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 01:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... İSTANBUL Sosyal mesafeli 'Hipokrat Yemini? - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 417 lirayla rekor tazeledi 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin içerisinden ilk görüntüler paylaşıldı Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni açıklama: Soylu kardeşim telefonla aradı, helalleştik Son Dakika: İstanbul'da, internet üzerinden haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik operasyonda 67 kişi yaklandı Tarihi güne saatler kala Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camisi'ne sürpriz ziyaret! Tabela açılışı yapıldı Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal: İspanya'ya dönmek güzel olur Akıntıya kapılan köpeği kurtarmak için kanala atlayan genç kayboldu İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı "Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak" diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı
"Meis Adası Türkiye'ye daha yakın" diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi         
16:30
Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti         
15:53
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili         
15:41
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü         
15:25
Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü oldu Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü oldu         
15:23
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum         
14:54
Son Dakika: Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı Son Dakika: Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı         
14:50
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti         
14:35
Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti         
14:32
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti         
13:17
Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek         
12:50
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı         
12:34
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var         
11:58
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı         
11:39
Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri         
11:35
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı         
11:23
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz         
11:18
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu         
11:07
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis         
10:59
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı         
09:53
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi         
09:53
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi         
09:46
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var         
09:45
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler         
09:25
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti         
09:09
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak         
09:03
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü         
08:33
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü         
00:02
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi         
23:25
Fenerbahçe, UEFA'dan neden ceza aldıklarını tek tek anlattı Fenerbahçe, UEFA'dan neden ceza aldıklarını tek tek anlattı         
22:12
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu         
21:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2020 19:42:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... İSTANBUL Sosyal mesafeli 'Hipokrat Yemini? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei