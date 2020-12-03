Son Dakika: İtalya'da günlük koronavirüs vefat sayısı 993 ile rekor kırdı
03.12.2020 19:56
Son dakika: İtalya'da son 24 saatte 993 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüs salgınının başından beri günlük en yüksek ölü sayısına ulaşıldı. Ülkede korkutan ölüm sayısı, koronavirüste üçüncü dalga tehlikesini de getirdi.
İtalya'da son 24 saatte 993 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 salgınının başından beri günlük en yüksek ölü sayısına ulaşıldı.
SEYAHAT KISITLAMASI SİNYALİ
İtalya Sağlık Bakanı Speranza, 25-26 Aralık ve 1 Ocak 2021'i kapsayacak şekilde bölgeler ve şehirler arası seyahatin sınırlandırılacağının sinyalini vermişti.
AŞI, ÜCRETSİZ UYGULANACAK
Bakan Speranza, Kovid-19 aşılarının ocak ayından itibaren ücretsiz olarak uygulanmaya başlanacağını söylemişti.
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