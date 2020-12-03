Son Dakika: İtalya'da günlük koronavirüs vefat sayısı 993 ile rekor kırdı

İtalya'da son 24 saatte 993 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 salgınının başından beri günlük en yüksek ölü sayısına ulaşıldı.

SEYAHAT KISITLAMASI SİNYALİ

İtalya Sağlık Bakanı Speranza, 25-26 Aralık ve 1 Ocak 2021'i kapsayacak şekilde bölgeler ve şehirler arası seyahatin sınırlandırılacağının sinyalini vermişti.

AŞI, ÜCRETSİZ UYGULANACAK

Bakan Speranza, Kovid-19 aşılarının ocak ayından itibaren ücretsiz olarak uygulanmaya başlanacağını söylemişti.