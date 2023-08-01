Son Dakika: İzmir'de İsveç Konsolosluğu'na silahlı saldırı! Bir konsolosluk çalışanı ağır yaralandı - Son Dakika
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Son Dakika: İzmir'de İsveç Konsolosluğu'na silahlı saldırı! Bir konsolosluk çalışanı ağır yaralandı

01.08.2023 18:53

Son dakika: İzmir'de İsveç Konsolosluğu'na silahlı saldırı! Bir konsolosluk çalışanı ağır yaralandı

İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırıda konsolosluk çalışanı Türk kadın ağır yaralandı. Saldırganın Suriye uyruklu olduğu ve vize işlemleri nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği belirtiliyor.

SALDIRGAN SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.T. ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan Z.Ö., polis ekipleri tarafından, kısa sürede, suç aleti silahla yakalandı.

Son Dakika: İzmir'de İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırı! Bir konsolosluk çalışanı ağır yaralandı

KONSOLOSLUK ÇALIŞANINI TEDAVİ ALTINDA

Olayla ilgili İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İlimiz Konak ilçesinde, 01.08.2023 günü saat 12.45 sıralarında zihinsel engelli Z.Ö. isimli şahsın silahlı saldırısı sonucu E.T. isimli vatandaşımız yaralanmış olup, yaralı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın faili ise suç aleti ile birlikte gözaltına alınmış ve konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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