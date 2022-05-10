Son dakika... Kaçak sigara tesisine düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesinde kaçak sigara üretilen bir tesise düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak sigara, tütün ve üretim malzemesi ele geçirildi, 12 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Subaşı Mahallesi'nde bulunan bir tesiste kaçak sigara üretimi yapıldığı ve piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Tesise düzenlenen baskında otomatik sigara dolum makinesi, 6 ton kıyılmış tütün, 1 milyon 500 bin adet kaçak sigara, 9 milyon 300 bin sigara filtresi, 3 ton tutkal, 2 forklift ve jeneratör ele geçirildi.

Tesiste bulunan 2 Türk teknisyen ve 10 yabancı uyruklu çalışan gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.