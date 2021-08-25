Karabük'ün Yenice ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.Ç. ve M.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Jandarma ekiplerinin özverili çalışmalarıyla gerçekleştirilen operasyonlarla ilçede uyuşturucuya geçit verilmiyor. - KARABÜK