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Son Dakika | Jandarma ve köylüler yangını ormana sıçramadan söndürdü - Son Dakika

Son Dakika | Jandarma ve köylüler yangını ormana sıçramadan söndürdü

03.08.2021 09:22
Son Dakika | Jandarma ve köylüler yangını ormana sıçramadan söndürdü, System.String[]

Son dakika haberi: Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde, elektrik hatlarından dolayı çıkan ot yangını ormana sıçramadan jandarma ve köylülerin erken müdahalesi ile söndürüldü.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde, elektrik hatlarından dolayı çıkan ot yangını ormana sıçramadan jandarma ve köylülerin erken müdahalesi ile söndürüldü.

Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan, yaptığı açıklamada, "Köyümüz Manasır mevkiinde elektrik hattından kıvılcım düşmesi sonucu alev alan kuru otlar yangın tankerimiz ve olay yerine çok hızlı gelen jandarma personelinin de müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangının büyüyüp ormanlık alana sıçraması önlendi. Rabbim beterinden korusun. Sıcak havalarda özellikle hasat yapan tüm vatandaşlarımızın dikkatli olması ricamızdır" dedi. - KÜTAHYA

Son Dakika | Jandarma ve köylüler yangını ormana sıçramadan söndürdü
Son Dakika | Jandarma ve köylüler yangını ormana sıçramadan söndürdü
Son Dakika | Jandarma ve köylüler yangını ormana sıçramadan söndürdü

Jandarma, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Jandarma ve köylüler yangını ormana sıçramadan söndürdü - Son Dakika


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Son Dakika

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