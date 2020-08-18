Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu üretiminin önüne geçmek amacıyla yapılan operasyon sonucunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önüne geçmek için Eldivan ve Kızılırmak ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında B.K. ve M.K. isimli 2 şahıs yakalandı. Şahısların evlerinde, eklentilerinde ve bahçesinde yapılan aramada ise 34 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 300 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Şüpheli B.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.K. ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANKIRI