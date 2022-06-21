Son dakika... Kadıköy'de fırınlarda ekmeklere zam denetimi - Son Dakika
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Son dakika... Kadıköy'de fırınlarda ekmeklere zam denetimi

21.06.2022 13:02
Son dakika... Kadıköy'de fırınlarda ekmeklere zam denetimi

Son dakika haberine göre Kadıköy'de fırınlarda ekmeklere zam denetimi İstanbul'da ekmek fiyatının bazı fırınlarda 5 lira olması üzerine Ticaret Bakanlığı ekipleri denetime çıktı.

Kadıköy'de fırınlarda ekmeklere zam denetimi

İSTANBUL - İstanbul'da ekmek fiyatının bazı fırınlarda 5 lira olması üzerine Ticaret Bakanlığı ekipleri denetime çıktı. Kadıköy'de 220 gram ekmeği 5 Liradan satışa sunan fırıncılara uyarılar yapılarak, tutanak tutuldu.

İstanbul'da bazı fırın dükkanlarında resmi duyuru yapılmadan ekmeğin 5 Liraya çıkarılmasının ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından Kadıköy'deki fırınlara denetim yapıldı. Ekipler, fiyat etiketlerini kontrol ederken, ekmeğin gramajını tarttı. Ekmeğe usulsüz olarak zam yapan işletmelere şu an için ceza yazılmazken, konu hakkında tutanak tutularak uyarılarda bulunuldu. 220 gram ekmeği 5 Liradan sattığı gerekçesiyle hakkında tutanak tutulan fırın işletmecisi, un fiyatlarının arttığını belirterek yapılan denetime tepki gösterdi.

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Kadıköy'de fırınlarda ekmeklere zam denetimi Kadıköy'de fırınlarda ekmeklere zam denetimi
Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, İstanbul, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Kadıköy'de fırınlarda ekmeklere zam denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Kadıköy'de fırınlarda ekmeklere zam denetimi - Son Dakika
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