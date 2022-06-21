İstanbul'da bazı fırın dükkanlarında resmi duyuru yapılmadan ekmeğin 5 Liraya çıkarılmasının ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından Kadıköy'deki fırınlara denetim yapıldı. Ekipler, fiyat etiketlerini kontrol ederken, ekmeğin gramajını tarttı. Ekmeğe usulsüz olarak zam yapan işletmelere şu an için ceza yazılmazken, konu hakkında tutanak tutularak uyarılarda bulunuldu. 220 gram ekmeği 5 Liradan sattığı gerekçesiyle hakkında tutanak tutulan fırın işletmecisi, un fiyatlarının arttığını belirterek yapılan denetime tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, İstanbul, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika... Kadıköy'de fırınlarda ekmeklere zam denetimi - Son Dakika

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