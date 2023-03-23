Kahramanmaraş 5.3 büyüklüğünde sallandı! Deprem çevre illerde de hissedildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş 5.3 büyüklüğünde sallandı! Deprem çevre illerde de hissedildi

23.03.2023 13:19

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem yaşandı. Yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği belirtilen sarsıntı çevre illerden de hissedilirken, AFAD Başkanı Yunus Sezer, "5,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), saat 12.19'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem

DAKİKALAR SONRA 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA OLDU

5.3 şiddetindeki depremin arından saat 12.23'te yine Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi merkez üssü olmak üzere 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşti.

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem

AFAD: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Deprem sonrası açıklama yapan AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem

SABAH SAATLERİNDE 4.3'LÜK BİR DEPREM DAHA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Sabah saat 08.45'te Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, merkez ve çevre ilçelerden de hissedilmişti.

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş 5.3 büyüklüğünde sallandı! Deprem çevre illerde de hissedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş 5.3 büyüklüğünde sallandı! Deprem çevre illerde de hissedildi - Son Dakika
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