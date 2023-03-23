Kahramanmaraş 5.3 büyüklüğünde sallandı! Deprem çevre illerde de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), saat 12.19'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
5.3 şiddetindeki depremin arından saat 12.23'te yine Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi merkez üssü olmak üzere 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşti.
Deprem sonrası açıklama yapan AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım." ifadelerini kullandı.
Sabah saat 08.45'te Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, merkez ve çevre ilçelerden de hissedilmişti.
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