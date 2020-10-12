Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ali G. idaresindeki 80 BE 539 plakalı otomobil merkez Onikişubat ilçesi Şekerdere Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası orta refüje çarptı.
Kazada, sürücüyle araçta bulunan Büşra G. ve 2 yaşındaki Y.G. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika