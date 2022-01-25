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Son Dakika: Kar yağışı sırasında balıkçıda görüntülenen İmamoğlu'ndan eleştirilere ilk tepki - Son Dakika

Son Dakika: Kar yağışı sırasında balıkçıda görüntülenen İmamoğlu'ndan eleştirilere ilk tepki

25.01.2022 18:45
Son Dakika: Kar yağışı sırasında balıkçıda görüntülenen İmamoğlu'ndan eleştirilere ilk tepki

Son dakika: İstanbul'u dün gece felç eden kar yağışı sırasında balıkçıda görüntülenen Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilere ilk tepki geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan İmamoğlu, "3 yıldır süren İstanbul'u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM'dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu" ifadelerini kullandı.

İstanbul dün gece adeta kabusu yaşadı. Günlerdir beklenen şiddetli kar yağışı, megakentte hayatı adeta durma noktasına getirdi, trafik kilitlendi, toplu taşıma aksadı, vatandaşlar yollarda mahsur kaldı. Kar yağışı sırasında İmamoğlu'nun Sarıyer'de bir balık restoranında çekilen görüntüleri gündemi çok farklı bir noktaya kaydırdı. Daha sonra mekan sahibi ve İmamoğlu'da görüntüleri doğruladı.

Son Dakika: Kar yağışı sırasında balıkçıda görüntülenen Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilere ilk tepki

"KAR YAĞIŞI SADECE İSTANBUL'U DEĞİL, TÜM ÜLKEYİ ETKİLEDİ"

Kar yağışı sırasında restoranda görüntülenmesine gelen eleştirilere yanıt veren Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Kar yağışının sadece İstanbul'u değil, tüm ülkeyi olumsuz etkilediğini belirten İmamoğlu, "Ankara-İstanbul karayolu kapandı. Yeni havalimanında ve bağlantı yollarında sıkıntılar hala sürüyor. Ama "vurun abalıya" misali malum medyada varsa yoksa İBB'den bahsediliyor." dedi.

"19 SAATLİK MESAİDE, 1 SAATLİK YEMEK MOLAM BİLE KONUŞULUR OLDU"

Karla mücadele konusunda eleştirilere de yanıt veren İmamoğlu, "3 yıldır süren İstanbul'u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM'dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Kar yağışı sırasında balıkçıda görüntülenen Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilere ilk tepki

"MİLLETİMİZ BU HAZIMSIZLIĞI İYİ BİLMEKTEDİR"

Açıklamalarının devamında İmamoğlu, "Bu zamana kadar, devletimiz, ilçe belediyelerimizle koordineli çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Binlerce çalışanımızın emekleri ortadayken, 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur. Milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir." dedi.

Son Dakika: Kar yağışı sırasında balıkçıda görüntülenen Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilere ilk tepki
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Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Sarıyer, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Kar yağışı sırasında balıkçıda görüntülenen İmamoğlu'ndan eleştirilere ilk tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Kar yağışı sırasında balıkçıda görüntülenen İmamoğlu'ndan eleştirilere ilk tepki - Son Dakika
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