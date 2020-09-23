Karantinadayken köyden kaçan şahıs jandarmaya yakalandı - Son Dakika

Karantinadayken köyden kaçan şahıs jandarmaya yakalandı

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde karantina altındaki köyünden ilçeye kaçan şahıs, köy servisleri durağında jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Arhavi İlçe Jandarma Komutanlığına bir şahsın karantina kurallarını ihlal ettiği ihbar edildi. 85 yaşındaki şahsın Yukarı Şahinler Köyü Dereiçi mahallesinden kaçarak ilçeye indiği ihbarı üzerine kolluk kuvvetleri harekete geçti. Köy servislerinin kalktığı servis durağında yakalanan şahıs, sağlık ekiplerince gerekli kontrolleri yapılarak yeniden evinde karantinaya alındı.

Karantina kurallarını ihlal etmekten dolayı şahsa kolluk kuvvetleri tarafından 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.